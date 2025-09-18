Šéfdesignér Škody vás naučí kreslit auta

Technika
„Uvidíme, jak to dnes půjde…,“ říká šéfdesignér Škoda Auto Oliver Stefani, když usedá před kameru. Právě začíná jeho lekce skicování (nejen) pro začátečníky. Od prvních tahů tužky je jasné, že je mistrem svého řemesla.
video: Škoda Auto
