iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Škoda představila nový malý elektromobil Epiq. Podívejte se na premiéru
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Škoda představila nový malý elektromobil Epiq. Podívejte se na premiéru
7. 9. 2025 17:02
Technika
video:
iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Armor 33 Pro
Armor 30 Pro
ZANIKLÉ TRATĚ: Arnoštovská dráha odvážela polomy, mašinku jsme našli na Slovensku
Ikonický Nissan GT-R R35 byl ve výrobě neuvěřitelných 18 let
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV + DSA
Napište nám