Škodovky nově vyrábí i ve Vietnamu. Staví je ze skládaček z Indie

Automobilka Škoda u vietnamského města Ha Long spustila ve fabrice místního investora, firmy TC Group montáž vozů. SUV Kushaq a sedan Slavia původně určené pro indický trh doplňují modely Karoq a Kodiaq dovážené z českých Kvasin. Do spolupráce se Škodou firma zatím firma TC group investovala asi 11,5 miliardy korun. Je to poprvé, co Škoda zvolila specifický typ partnerství, kdy je dodavatelem pro místního výrobce. Škoda dodává už vyvinutý produkt, ale nemusí investovat do budování fabriky.

video: iDNES.tv, TC Group