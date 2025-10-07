Škoda Fabia 130: Speciální model oslavuje výročí společnosti Škoda Auto

Technika
Škoda představuje model Fabia 130, speciální edici s vylepšeným výkonem a designovými prvky inspirovanými motorsportem. Fabia 130 je vybavena motorem 1,5 TSI o výkonu 130 kW s maximální rychlostí 228 km/h, což z ní činí nejrychlejší sériově vyráběnou Škodu Fabia všech dob.
video: Škoda Auto
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:32

Odborníci zkoumají znečištění na řece Doubravě
Domácí
7. 10. 2025 15:54
00:32

Tunely na D8 se vrací do provozu
Domácí
7. 10. 2025 15:22
00:39

Izraelská armáda znovu útočila na pásmo Gazy
Zahraniční
7. 10. 2025 15:08
00:51

Izrael si připomíná výročí útoku Hamásu
Zahraniční
7. 10. 2025 15:04
00:19

Trump zaútočil na Gretu Thunberg: Označil ji za potížistku s problémy se zvládáním hněvu
Zahraniční
7. 10. 2025 15:02
00:52

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu
Krimi
7. 10. 2025 14:56
00:48

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice
Lifestyle
7. 10. 2025 14:24
01:08

Škoda Fabia 130: Speciální model oslavuje výročí společnosti Škoda Auto
Technika
7. 10. 2025 14:18
00:39

Ústecké moderátorky mají ochranku
Sport
7. 10. 2025 13:32
00:45

Auto s řidičem se zřítilo z dálnice
Zahraniční
7. 10. 2025 12:54
01:00

Nobelovou cenou za fyziku byli oceněni vědci za kvantovou mechaniku
Zahraniční
7. 10. 2025 12:54
00:38

Lopezová a Affleck po rozvodu opět spolu. Bok po boku zazářili na premiéře filmu
Společnost
7. 10. 2025 12:40
02:32

SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš
Domácí
7. 10. 2025 12:06
00:45

Vyděšená babička volala záchranáře kvůli bezvědomí vnuka
Krimi
7. 10. 2025 11:32
01:25

Školákům nadával feťák, učitelce pomohl popelář
Krimi
7. 10. 2025 11:06
38:50

Oklepu se a jedu dál. Jinak to neumím, říká Anna K o těžkých životních momentech
Rozstřel
7. 10. 2025 11:00
27:04

My máme Jůheláky a Palestinci „včelku“ antisemitku, říká zpravodajka v Izraeli
Rozstřel
7. 10. 2025 10:00
01:51

Ukrajinci dohnali ruský systém Buk, odpálili mu dron na střeše
Zahraniční
7. 10. 2025 9:46
01:38

Rusové zkoumali dron ukrytý na jejich raketovém systému. Následně explodoval
Zahraniční
7. 10. 2025 9:46
02:11

Zatím Willík řádí, ale nemoc mu ničí svaly. Rodina shání peníze na genovou terapii
Domácí
7. 10. 2025 9:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.