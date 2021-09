VIDEO: Přístrojová deska za 40 minut. Takto se vyrábí kokpity do škodovek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přístrojová deska za 40 minut. Takto se vyrábí kokpity do škodovek

Zhruba každou minutu sjede z jedné výrobní linky v tomto závodě v Plazech jedna přístrojová deska do někerého z modelů Škoda. Okamžitě se pak posílá do Mladé Boleslavi, kde se ihned montuje do vozů. Závody tak musí pracovat v dokonalé synchronizaci, což aktuálně není vůbec snadné.

video: iDNES.tv, Škoda auto