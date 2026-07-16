Vyspali jsme se ve Škodě Obytnaq
Všichni ho známe, všichni jsme s ním kdysi jeli. Málokdo v něm ale spal. a když už, tak asi ne moc pohodlně. My vám ale ukážeme Formana předělaného na cestovatelský vůz s pohodným spaním a slušnou outdoorovou výbavou.
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