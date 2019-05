VIDEO: Závan nostalgie: Škoda Octavia z roku 1959 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když vyrazil podnikový ředitel AZNP Josef Kadeřávek svou služební octavií z Mladé Boleslavi na kontrolu do Kvasin, musela to být tehdy na přelomu padesátých a šedesátých let pořádná expedice. Sto třicet kilometrů v dnešním provozu po pentličkách silniček druhé a třetí třídy je výlet na dvě, tři hodiny.

