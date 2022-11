VIDEO: Projeli jsme nové indické škodovky. Kushaq se Slavií by se v Česku líbily Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Projeli jsme nové indické škodovky. Kushaq se Slavií by se v Česku líbily

Indické škodovky Slavia s Kushaqem se do Evropy nechystají, bohužel. Přitom by jim to u nás slušelo. Škodovácký slogan „kus auta navíc“ se v případě indických novinek připomíná v plné parádě.

video: iDNES.tv, Škoda Auto