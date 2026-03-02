Kylaq by v Evropě ostudu neudělal. Prozkoumali jsme malou levnou škodovku

Technika
Velký kufr, spalovací motor, podívejte se zblízka na nový model škodovky. Takové auto by se určitě hodilo i na český trh, Škoda Kylaq je ale zatím určený výhradně pro Indii.
video: František Dvořák, iDNES.cz, iDNES.tv
