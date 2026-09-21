Odhalili jsme tajnou funkci Škody Peaq. Podívejte, co se chystá
21. 9. 2026 10:00 Technika
Škoda Peaq je nová elektrická vlajková loď české značky, která nabídne až sedm sedadel, úctyhodný kufr a výběr ze dvou baterií. My odhalili tajnou funkci, kterou mladoboleslavská novinka dostane v definitivní podobě až s odstupem.
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