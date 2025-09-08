iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Legendární Soňa Červená se narodila před 100 lety

    Technika | Před 100 lety

    Operní pěvkyně světového věhlasu, proslulá Carmen své generace a v posledních letech života dáma s nevyčerpatelným elánem a chutí do života. To byla Soňa Červená. Měla velmi bohatý život, kterému se nevyhýbaly osobní tragédie, útěky přes hranice i pocit bezdomovce, kterého v rodné zemi po 40 letech skoro nikdo nezná. Mimořádný talent, osobní charisma a šarm jí však znovu a znovu otevíraly dávno zavřené dveře, a tak se nakonec dočkala i vysněného vstupu na jeviště historické budovy Národního divadla, paradoxně v němé roli. Soňa Červená se narodila právě před 100 lety, 9. září 1925.

    video: iDNES.cz

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB