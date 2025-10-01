Sound on for Sora 2

Technika
video: OpenAI
02:13

1. 10. 2025 22:06
01:38

Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci
Zahraniční
1. 10. 2025 21:28
01:00

V New Yorku se zřítila část výškové budovy
Zahraniční
1. 10. 2025 18:30
02:13

Akvária, co se o sebe starají. Botanická zahrada v nich ukazuje ohrožené druhy
Domácí
1. 10. 2025 17:46
01:16

Místo Fica letěl na summit náhradník, říká Šutaj-Eštok
Zahraniční
1. 10. 2025 16:54
01:32

V brněnském Králově Poli se otevřela nová nádraží budova
Domácí
1. 10. 2025 16:28
01:47

Tramvaje se vrátily na trasu kolem Výstaviště a Nádraží Holešovice
Domácí
1. 10. 2025 16:00
00:48

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila
Domácí
1. 10. 2025 15:46
01:20

Soud zpřísnil trest řidiči, který ujížděl policii a ohrozil jedenáct lidí
Krimi
1. 10. 2025 15:40
00:25

Rok po povodní začne u Kutřína růst hráz proti velké vodě, hotovo bude za dva roky
Domácí
1. 10. 2025 14:36
00:56

Škoda Group představila první ze souprav pro metro v bulharském hlavním městě Sofii.
Domácí
1. 10. 2025 14:30
00:40

Po útoku ukrajinského dronu zemřel šéf ruské okupační správy v Nové Kachovce
Zahraniční
1. 10. 2025 14:14
00:53

Je to zlodějina, reaguje Kreml na plán využít zmrazená ruská aktiva pro Kyjev
Zahraniční
1. 10. 2025 13:56
02:06

Na náměstí Republiky v Praze startuje závěrečný mítink Pirátů před volbami
Domácí
1. 10. 2025 13:42
00:34

AI herečka vyděsila hollywoodské hvězdy
Společnost
1. 10. 2025 13:24
00:36

Muž podřízl svého psa, u soudu se přiznal
Domácí
1. 10. 2025 13:20
01:49

Volejbalisté po návratu z MS slavili s fanoušky hned na letišti
Sport
1. 10. 2025 13:14
00:52

Nález miny u zastávky MHD na Proseku. Kvůli prověřování byla uzavřena estakáda
Krimi
1. 10. 2025 13:00
00:54

Nejhorší na mých videích je ta panenka, říká internetový lékař Cyril Děckař
Společnost
1. 10. 2025 13:00
01:12

Silné deště ochromily španělské dovolenkové ostrovy
Zahraniční
1. 10. 2025 11:56

