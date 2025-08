VIDEO: Společnost Radia chce postavit největší nákladní letadlo světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Americká společnost Radia přišla s ambiciózním plánem postavit největší nákladní letadlo na světě. Projekt si dává za cíl pomoct rozvoji větrných elektráren ve Spojených státech a první let je plánován do konce desetiletí. Má to jen jeden problém: firma nikdy předtím žádné letadlo nepostavila.

video: Radia