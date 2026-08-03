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Duha pokřtila nový spoj mezi Prahou a Tchaj-pejí

Technika
Solečnost STARLUX Airlines zahájila provoz přímého leteckého spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí. STARLUX Airlines nasadí na linku do Prahy letadlo Airbus A350-900, které od 1. září nahradí jeho větší varianta – Airbus A350-1000 s kapacitou 350 cestujících ve čtyřech cestovních třídách. Praha se díky tomu dočká dvou speciálních letadel AIRSORAYAMA Silver a Gold v unikátním laku vytvořeném slavným japonským umělcem Hajime Sorayamou
video: Jan Jánský
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