Studenti ČZU postavili nový monopost, stovku zvládne pod čtyři sekundy
27. 7. 2026 17:30 Technika
Studenti České zemědělské univerzity představili jedenáctou generaci závodního monopostu Python. Hybridní vůz váží 225 kilogramů, stovku zvládne pod čtyři sekundy a většinu jeho součástí tým vyrobil přímo na fakultě. Se strojem se studenti chystají na tři závody série Formula Student.
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