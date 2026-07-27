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Studenti ČZU postavili nový monopost, stovku zvládne pod čtyři sekundy

Technika
Studenti České zemědělské univerzity představili jedenáctou generaci závodního monopostu Python. Hybridní vůz váží 225 kilogramů, stovku zvládne pod čtyři sekundy a většinu jeho součástí tým vyrobil přímo na fakultě. Se strojem se studenti chystají na tři závody série Formula Student.
video: ČZU
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