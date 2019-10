VIDEO: Nová Suzuki Jimny je opravdický off-road Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tuhé nápravy, rámová konstrukce, kapesní rozměry, mušší váha a naprosto geniální design, u kterého si konkurence musí drbat hlavu, „že nás to taky nenapadlo“. To je aktuální superstar evropských metropolí a lesních cest kdesi v horách. Jimny konečně dorazil do Česka, na letošní 110. výročí založení značky.

video: Suzuki