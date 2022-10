VIDEO: Tajemství přehrad: Jablonecké moře je protkané systémem štol Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tajemství přehrad: Jablonecké moře je protkané systémem štol

S Tajemstvím přehrad se po čase vrátíme do Jizerských hor. Prozkoumáme nádrž ze začátku 20. století, která zamezila katastofálním povodním. Aby zadržela co nejvíce vody, vedou do ní dvě štoly z okolních toků, které by ji jinak minuly. Přehradu Mšeno uprostřed Jablonce nad Nisou místní překřtili na Jablonecké moře.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv