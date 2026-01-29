Nádherné veterány zapomenuté značky Talbot českého sběratele září v Paříži

Technika
Francouzská značka Talbot vyráběla svého času skvělé, nadčasové a výkonné vozy. Svou sbírku těchto vzácných automobilů představil český sběratel ve francouzském hlavním městě Paříži.
video: František Dvořák, iDNES.cz
02:23

Nádherné veterány zapomenuté značky Talbot českého sběratele září v Paříži
Technika
29. 1. 2026 0:06
