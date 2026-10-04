Kolem světa za 38 minut. Telegram porazil před 100 lety bezdrátového soupeře
4. 10. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Dánský deník Politiken uspořádal před sto lety neobvyklý závod: vyslal z Kodaně dva telegramy na cestu kolem zeměkoule. Zatímco zpráva putující po drátech a kabelech se vrátila za 38 minut, její rádiový soupeř do cíle nedorazil. O výsledku informovaly i Lidové noviny.
06:42
Na co zírá mašinfíra: Po nejdelší české lokálce z Rakovníka do Bečova za 6 minut
02:11:26
Na co zírá mašinfíra: Po nejdelší české lokálce z Rakovníka do Bečova
02:34
Kolem světa za 38 minut. Telegram porazil před 100 lety bezdrátového soupeře
00:32
Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici
Krimi3. 10. 2026 21:54
00:49
Ojojoj. Rusům se přeprava vrtulníku moc nepovedla
Zahraniční3. 10. 2026 19:44
01:19
Obří americké Herculesy trénovaly v Praze přistání
Technika3. 10. 2026 14:38
02:04
Ve stínu ruské hrozby. V Lotyšsku se konají nové parlamentní volby
Zahraniční3. 10. 2026 12:58
01:54
Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: desítky přestupků a sebraný řidičák
Domácí3. 10. 2026 11:14
00:21
Areál v Mokrém čeká na modernizaci
Domácí3. 10. 2026 10:58
05:33
Lunetic triumfálně oživili devadesátky: Mámu překvapivě zazpívali i s Kociánem
Společnost3. 10. 2026 10:12
01:19
Rusko zaútočilo na další důležitý most v Kyjevě
Zahraniční3. 10. 2026 10:00
01:54
Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut
Domácí3. 10. 2026 9:00
01:41
Plzeň jako první v ČR testuje chytré semafory pro hasiče
Domácí3. 10. 2026 8:32
01:41
EA SPORTS FC™ 27 | Official Launch Trailer
Lifestyle3. 10. 2026 0:06
03:41
Jídlo je hloupý zvyk. Když je unavená hlava, je unavené i tělo, říká Hana Dvorská
Společnost3. 10. 2026 0:06
01:10
Putin sledoval na Urale vojenské cvičení Střed 2026. Účastnilo se ho 47 tisíc vojáků
Zahraniční2. 10. 2026 20:26
00:45
Na Hrádečku lidé vzpomínají na Václava Havla
Domácí2. 10. 2026 20:00
01:05