VIDEO: Vyzkoušeli jsme otočný televizor. Je nejlepší pro sledování videí z mobilu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyzkoušeli jsme otočný televizor. Je nejlepší pro sledování videí z mobilu

Televizor The Sero konečně přichází i na český trh a my jej na pár dní adoptovali na praktický test. Tradiční televizní diváci nejspíše ohrnou nos, pokud ale chcete na velké ploše přehrávat videa z YouTube, Facebooku, Tik-toku nebo Instagramu, vhodnější televizor pro to nenajdete.

video: Technet.cz