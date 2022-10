VIDEO: Ten „Číňan“ s britskou značkou vůbec nevypadá špatně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když čínský koncern SAIC koupil před 16 lety zkrachovalý britský Rover a k němu dostal nádavkem slavné jméno MG, zdálo se to pošetilé. Dnes je to největší překvapení posledních let. Hybridní SUV MG EHS vypadá dobře, je také skvěle sestavené a funguje perfektně.

video: iDNES.tv