Toyotě v Británii zakázali kampaň na SUV. Je bezohledná k přírodě

Britský úřad pro dohled nad reklamou zakázal dvě reklamy od Toyoty za to, že schvalují jízdu, která nebere ohled na životní prostředí. Někdo by mohl tomuto zbytečnému úřadu ukázat starší reklamy na automobily, které právě tím, že byly akční, měly upoutat vaši pozornost. Auto to co pojede 30km/h městem, nebo bude zaparkované u nabíjecí stanice totiž nikoho zajímat nebude.

