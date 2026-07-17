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Přetahovaná traktorů: Hlína létala všude kolem, kola byla víc ve vzduchu než na zemi

Technika
Druhý ročník Traktor show v Tetčiněvsi přilákal stovky nadšenců zemědělské techniky. Kromě tradiční spanilé jízdy na návštěvníky čekala i řada zajímavých traktorových disciplín, jako například divácké přetahování s traktorem nebo přetahování mezi traktory.
video: iDNES.tv
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