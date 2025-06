VIDEO: 100 tunový transport vyrazil na Slovensko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

100 tunový transport vyrazil na Slovensko

Těžký transport s mostní konstrukcí vyrazil v pondělí v noci Bratislavy. Tam bude naložen na loď a popluje do Německa na místo určení. Tím je náhrada původního mostu Pleistermühlenweg, který je součástí úseku 12. modernizované trati Münster II. Nový most je navržen jako jednoobloukový ocelový diagonální most s ortotropní mostovkou. Bude vyšší, aby splňoval normy pro lodní dopravu.

video: iDNES.tv