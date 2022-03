VIDEO: Tunel do Berouna Správa železnic plánuje od roku 2009 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tunel do Berouna Správa železnic plánuje od roku 2009

Do šesti let plánuje Správa železnic poprvé kopnout na stavbě nového tunelového spojení mezi Pražským Smíchovem a Berounem. Správce tuzemských železnic pro to udělal další nezbytný krok, odevzdal záměr projektu na ministerstvo životního prostředí pro následné posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Hotovo má být v roce 2037. Jak by mohl tunel vypadat, ukazuje video Správy železnic z roku 2009.

video: Správa železnic