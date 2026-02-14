Turecko před 100 lety završilo rozchod státu s islámem a zrušilo šaríu

Technika | Před 100 lety
Moderní Turecká republika vznikla na podzim 1923, skutečný přelom v každodenním životě jejích obyvatel ale přišel o tři roky později. Dne 17. února 1926 schválil parlament nový občanský zákoník, který zásadně proměnil právní poměry i postavení žen. Země se tím definitivně přihlásila k sekulárnímu modelu státu.
video: Reuters, Wikimedia, AI
