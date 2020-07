VIDEO: Boeing končí s výrobou legendárního letounu 747. Po víc než 50 letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boeing končí s výrobou legendárního letounu 747. Po víc než 50 letech

Americký Boeing potvrdil, že po více než 50 letech ukončí výrobu svého ikonického obřího letounu 747. Poslední letadlo má vyrobit v roce 2022. Vývoj ikonického letounu „s hrbem“ pro dopravu velkého množství cestujících nebo nákladu byl zahájen na jaře 1963. Letadlo Boeing 747, na dlouho největší dopravní letadlo na světě, bylo slavnostně představeno v září 1968, do vzduchu se poprvé vzneslo 9. února 1969 na letišti Pain Field nedaleko Seattlu na severovýchodě USA. Do služby se nový čtyřmotorový letoun dostal začátkem roku 1970, aerolinky Pan Am jej poprvé nasadily 22. ledna 1970 na lince z New Yorku do Londýna. Další milník se píše teď.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters