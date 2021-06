VIDEO: Bezos se chystá do vesmíru. Pozval i svého bratra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bezos se chystá do vesmíru. Pozval i svého bratra

Zakladatel technologické firmy Amazon a jeden z nejbohatších lidí na světě chce do vesmíru. Jakmile jeho společnost Blue Origin vypraví svůj první let, bude u toho i Jeff Bezos. Společně s ním cestu absolvuje i jeho bratr Mark. Let je naplánován na 20. července letošního roku.

video: Jeff Bezos