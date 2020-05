VIDEO: Astronauti jsou na palubě lodi Dragon Crew. Dorazili Teslou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Astronauti jsou na palubě lodi Dragon Crew. Dorazili Teslou

Mezinárodní vesmírná stanice ve čtvrtek očekává přílet dvou astronautů, které dopraví soukromá loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Je to vůbec poprvé, co se taková událost odehraje, a to devět let poté, co posádku k ISS dostal poslední americký prostředek.

video: NASA