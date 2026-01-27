Podívejte se na zahájení veteránského autosalonu v Paříži. Retromobile otevira

Technika
Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 29. ledna do 1. února, my jsme ale již na místě, a tak vám můžeme exkluzivně v předstihu ukázat ochutnávku toho, co letos tento významný světový veletrh klasických automobilů přináší.
video: Jiří Duchoň
