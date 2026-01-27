Podívejte se na zahájení veteránského autosalonu v Paříži. Retromobile otevira
27. 1. 2026 20:14 Technika
Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 29. ledna do 1. února, my jsme ale již na místě, a tak vám můžeme exkluzivně v předstihu ukázat ochutnávku toho, co letos tento významný světový veletrh klasických automobilů přináší.
