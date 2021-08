VIDEO: Veteránský závod 1000 mil československých startoval z Opletalovy ulice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Veteránský závod 1000 mil československých startoval z Opletalovy ulice

Do závodu 1000 mil československých odstartovalo ve čtvrtek ráno v centru Prahy 117 historických vozů. Nyní míří v první etapě do Bratislavy, v sobotu v podvečer se následně znovu vrátí do české metropole.

video: iDNES.tv