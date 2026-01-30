Prohlédněte si slavný Bugattiho vlak, unikát vystavili na výstavě Retromobile v Paříži
30. 1. 2026 0:06 Technika | Zprávy z dráhy
Přestože je Ettore Bugatti znám především jako otec slavných automobilů, povedl se mu výrazný přesah v díle i do světa železniční dopravy. Za tento chvályhodný úspěch mohl poděkovat neúspěchu s jedním luxusním automobilem, nemajícím ve světě obdoby. A nakonec můžeme říct, že ani Bugattiho železniční motorový vůz neměl ve světě obdoby.
