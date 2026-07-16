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Vlakotramvaj od AŽD je ve zkušebním provozu. Poprvé vezla lidi

Technika | Zprávy z dráhy
Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím vozit cestující kvůli chybějícímu zákonu nemůže. Zkušební provoz povolený do konce příštího roku by ale měl ověřit, že přestavba městské tramvaje KT8D5 pro provoz na regionálních tratích může bezpečně fungovat.
video: iDNES.tv
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