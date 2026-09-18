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Volkswagen má nejúspornější elektromobil na světě. Prošmejdili jsme ho

Technika
Volkswagen ukazuje, kam může posunout efektivitu elektrické mobility. Díky mimořádné aerodynamice, hospodárnému elektrickému pohonu a inovativním technologiím stanovuje nové standardy v oblasti spotřeby energie a dojezdu.
video: iDnes.cz, František Dvořák
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