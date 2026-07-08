Výroba legendárních letounů Mosquito za druhé světové války
8. 7. 2026 0:06 Technika
Unikátní archivní záběry zachycují výrobu a testování britských bombardérů de Havilland Mosquito v továrně v Hatfieldu během druhé světové války. Letouny, které patřily k nejrychlejším své doby, se staly jedním z nejúspěšnějších strojů britského Královského letectva.
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