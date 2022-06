VIDEO: Výroba nejmodernějších ruských stíhaček Su-57 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výroba nejmodernějších ruských stíhaček Su-57

Suchoj Su-57 je jednomístný dvoumotorový proudový víceúčelový stíhací letoun páté generace se schopnostmi stealth navržený k vybojování vzdušné převahy a k bitevním úkolům. Původní označení firmy Suchoj pro letoun je T-50. Su-57 je zamýšlen jako nástupce letounů MiG-29 a Su-27 a měl by být prvním letounem v ruském vojenství se schopnostmi stealth. Disponovat by měl schopnostmi jako je supercruise, dále jakousi "supermanévrovatelností" a pokročilejší avionikou, která by měla překonávat předchozí generace stíhačů, stejně jako pozemní nebo námořní obranné vybavení.

video: UACRussia