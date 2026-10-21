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Takto liblický vysílač viděl jen málokdo, dron jej zachytil pro další generace

Technika
Takto liblický vysílač viděl jen málokdo, dron jej zachytil pro další generace těsně před jeho odstřelem.
video: Dušan Hozák
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