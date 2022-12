VIDEO: Výsuv konstrukce mostu v Pirně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výsuv konstrukce mostu v Pirně

Neobvykle štíhlá nosná konstrukce, devět různě dlouhých polí, spektakulární výsuvy tisíců tun oceli rychlostí až 24 m/h a dobrodružný průběh výstavby. Takové výzvy přináší budování bezmála kilometrového mostu přes Gottleubské údolí v saské Pirně. Stavbaři Metrostavu a sesterské firmy Bemo Tunnelling v listopadu vysunuli třetí trakt, a dali tak zapomenout na loňské zastavení stavby vynucené nedostatky v projektu. „Zadavatelem navržené technické řešení se při rozpracování ukázalo jako staticky nevyhovující a muselo být upraveno. Příběh, který se zpočátku stáčel do noční můry, však nakonec spěje k happyendu. Po počátečních neshodách jsme dali hlavy dohromady, vymysleli jsme staticky optimální variantu a investor musel dát nakonec najevo velký respekt vůči nám jako českému dodavateli,“ vysvětluje Marek Foglar z Metrostavu. Díky tomu by dle seriózních prognóz mohl být český most u německé brány do Českosaského Švýcarska dokončen na přelomu roků 2026 a 2027.

video: Metrostav a.s.