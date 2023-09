VIDEO: Drezíny ve Výtopně Jaroměř obdivovaly stovky fandů železnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stovky fanoušků železnice přilákal do Výtopny Jaroměř 1. drezínový den. Komorní akce ukázala řadu typů drezín a motorových vozíků. Zájemci se dozvěděli nejenom leccos o jejich historii, ale mohli se podívat do interiérů železničních veteránů. Z Drezínového dne by se měla v Jaroměři stát tradice, příští rok by k motorovým drezínám měly přibýt také ty na lidský pohon.

video: Roman Mach, iDNES.tv