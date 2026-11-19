Vyzkoušeli jsme čínské SUV Leapmotor C10 REEV
19. 11. 2026 11:12 Technika
Čínské SUV Leapmotor C10 je zajímavou rodinnou alternativou s velkorysým prostorem a silným zázemím koncernu Stellantis. Svým celkovým charakterem a naladěním sice necílí na sportovně založené řidiče, ale nabízí specifický mix vlastností, které se naplno projevují v jeho pohonu, vnitřním uspořádání i jízdním projevům.
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Vyzkoušeli jsme čínské SUV Leapmotor C10 REEV
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