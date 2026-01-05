Vyzkoušeli jsme elektrickou Mazdu 6e
5. 1. 2026 0:06 Technika
Třináct let jsme čekali na novou Mazdu 6 a výsledek vypadá úplně jinak, než jste si představovali. Liftback s logem Mazdy na kapotě totiž vzniklo ve spolupráci s čínskou značkou Čangan, a v Číně se i vyrábí. Na délku má téměř pět metrů, a je dokonce delší než současný Superb.
