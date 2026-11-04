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Vyzkoušeli jsme ostré Audi RS3 Competition Limited

Technika
Ingolstadt slaví padesát let svého fenomenálního pětiválce limitovanou edicí RS3 Competition Limited. Pouhých 750 vyrobených kusů nabízí nejen ještě syrovější zvukový doprovod díky odlehčené izolaci, ale především manuálně stavitelný závodní podvozek.
video: Audi
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