Licenčně vyráběný Fiat 125p na testovacím polygonu
Když v roce 1965 podepsali Poláci s Italy dohodu o licenční výrobě osvědčeného Fiatu 125, ještě nikdo netušil, jak velký zájem na socialistickém trhu a auto bude. Nakonec se oblíbených „poláků“ vyrobilo téměř 1,5 milionu. Poslední „polský fiat“ sjel z výrobní linky až v roce 1991.
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