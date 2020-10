VIDEO: Bolide je nejextrémnější auto dneška. Bugatti se rozhodne, zda ho nabídne Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bolide je nejextrémnější auto dneška. Bugatti se rozhodne, zda ho nabídne

Původní bugatti zdobila filigránská technika, koupit a jezdit s nimi nemohl a nezvládl kdekdo. Bolide to připomíná. Je to zhmotnění definice hypersportu. Je extrémní snad úplně ve všem. Jestli ho budou vyrábět a prodávat, se teprve rozhodnou. Na silnice se zcela jistě nedostane, i tak to bude auto na zbrojní pas.

video: Bugatti