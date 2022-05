VIDEO: Jako jediní v ČR jsme otestovali skútr Yamaha NEO`s 2022 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako jediní v ČR jsme otestovali skútr Yamaha NEO`s 2022

Jde o to, že jsme jako jediní v ČR a jedni z mála v Evropě otestovali skútr v Amsterodamu, tak by tam mělo být to moje video, kde na NEU jedu.

video: Yamaha