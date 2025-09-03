iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Yangwang U9 testuje bezpilotního řízení i skákání přes překážky
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Yangwang U9 testuje bezpilotního řízení i skákání přes překážky
3. 9. 2025 0:06
Technika
video: BYD Global
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Nachytali jsme maskované elektrické Porsche Cayenne
Stovky nablýskaných veteránů se sjely do Prahy na akci Classic Drive
Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition 2025
Bahno lešanské arény okusily historické tanky a obrněnce
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV + DSA
Napište nám