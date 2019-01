VIDEO: Zaniklé tratě: Dráhu do nitra Železných hor převálcovala pouhá vlečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

15. díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede do sevřených údolí Železných hor. Podíváme se na dráhu, která byla postavena kvůli těžbě vápence, ale vozila i pacienty do dnes už zaniklých lázní. Nakonec ji převálcovala pouhý vlečka. Zamíříme na trať 1g z Tasovic do Vápenného Podolu.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz