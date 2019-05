VIDEO: Zaniklé tratě: Záhadná Střednička unikla z hlubokého údolí Kokořína Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zaniklé tratě: Záhadná Střednička unikla z hlubokého údolí Kokořína

S dnešním dílem Zaniklých tratí se vypravíme do středních Čech, do tajuplného kraje pískovcových skal, rozeklaných roklí a úzkých údolí. Podíváme se na železnici, která unikla z Kokořínského dolu, aby vystoupala do cílové stanice na úrodných polích s cukrovou řepou. Zamíříme na trať 132 ze Lhotky u Mělníka do Střednice.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz