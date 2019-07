VIDEO: Zaniklé tratě: Kaolinová dráha do Bítýšky měla krátký život Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zaniklé tratě: Kaolinová dráha do Bítýšky měla krátký život

S novým dílem seriálu Zaniklé tratě se vydáme do širšího okolí moravské metropole. Zaměříme se na trať, která fungovala pouhých 25 let a celou dobu svojí existence bojovala o přežití. Prozkoumáme trať 342 z Kuřimi do Veverské Bítýšky, jejíž osud se završil v roce 1936.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv