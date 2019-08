VIDEO: Zaniklé tratě: Úzkokolejka na Bruntálsku čelila sněhu i chudobě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

23. díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na severní Moravu, do chudého kraje, kterému úřady ani nepovolily postavit plnohodnotnou železnici. Prozkoumáme dráhu, která sloužila pouhých 35 let, aby ji zahubila hospodářská krize. Zamíříme na úzkorozchodnou trať 191 z Ondrášova do Dvorců na Moravě.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz